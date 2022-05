Valitsus tõmbas ühe meretuulepargi arendusele kriipsu peale

Vabariigi valitsus keeldus tänasel istungil hoonestusloa menetluse algatamisest meretuulepargi rajamiseks Neugrundi madalikule. Osaühing Neugrund kavandas sinna 36-38 tuulikuga meretuuleparki, mille koguvõimsus oleks 228 MW. Arenduse juht Märt Poots on öelnud Ärilehele , et tuulepargi aastane tootmismaht oleks paar teravatt-tundi, mis oleks ca 20-25% Eesti tarbimisest. Kui ehitusele antaks roheline tuli, siis hakkaks sealt elektrit tulema 4-5 aasta pärast.

Valitsus on seisukohal, et riigikaitse nõuete tõttu on Neugrundi madalikule tuulepargi rajamine võimatu. Neugrundi madalat ümbritsev mereala on kasutuses mereväe harjutusalana. Samuti jääks planeeritav tuulepark Kaitseväe õhuseireradarite kattealasse ning see häiriks piirkonnas oluliselt radarkattepilti ja kahjustaks Eesti kaitsevõimet, põhjendab valitsus oma otsust.