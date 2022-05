Cuploopi esindaja selgitas, et koostöös finantsasutustega on nad töötanud välja uudse makselahenduse, mille loogika seisneb selles, et raha liigub kaupmehe kontolt inimese pangakaardile. "Tegu on täiesti uudse teenusega ning seetõttu ei ole maksed veel nö kohesed vaid nende protsessimine/valideerimine võtab veidi aega," lisas esindaja.