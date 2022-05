Pettuse eesmärk on meelitada Facebooki kasutajaid klõpsama videolingil. Videol on sageli kaasas mõni küsimus, nt „Kas see oled sina?” või "Kas see oled sina seal videos?", ja see pärineb tõenäoliselt ühelt teie sõbralt, kes juba langes selle kelmuse ohvriks.