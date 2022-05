Tööinspektsioon kontrollis väikseid toidukauplusi. Ettekirjutusi tehti üle pooltele ettevõtetele

Puuduva või puuduliku riskianalüüsi kõrval oli probleemiks ka tervisekontrolli korraldus töötervishoiuarsti juures. Paljude tööandjad arvasid ekslikult, et kaupluse töötajatel on vaja ainult nakkushaiguste tervisekontrolli tõendit. Tegelikult tuleb töötervishoiuarsti juurde saata kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohuteguritega, mis kaupluse töötajate puhul võib olla näiteks raskuste tõstmine, sundasendid jmt.

Positiivsena märkisid inspektorid, et pea kõigis kauplustes olid töökohad kujundatud ergonoomiliselt ning töötajad said leida endale sobiva ja mugava tööasendi. Tunnustada tuleb tööandjaid ka selle eest, et valdavalt olid kaupluste liikumisteed takistustest vabad, seal ei olnud kaubakaste ega -aluseid. Küll oli mõnes kaupluses põrandate seisukord kehv: need olid ebatasased, auklikud, konarlikud, kujutades ohtu nii töötajatele kui klientidele. Ohtlikud kohad olid paraku sageli märgistamata.