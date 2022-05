Pank pakub Balti riikides sularahaautomaatide viipamisega kasutamise võimalust

„Mugavate teenuste pakkumine klientidele on Luminori jaoks üks olulisemaid eesmärke ja seetõttu oleme lühikese aja jooksul teinud mitu täiendust, et lihtsustada maksete tegemist. Oleme esimene Baltimaade-ülene pank, mis pakub võimalust kasutada sularahaautomaate kaardi asemel nutitelefoni või kellaga. Nutitelefonid on saanud meie igapäevaelu osaks ja on meil alati kaasas. Seni on Luminori klientidel olnud võimalus telefoniga müügikohtades maksta, aga nüüd on võimalused laiemad, sest nutitelefoniga saab automaadist ka sularaha kätte. Tehingud on turvalised, sest klient peab iga kontaktivaba tehingu kinnitama oma kaardi PIN-koodiga. Julgustame kliente seda võimalust aktiivselt kasutama,“ ütles Luminori kaartide tootejuht Piret Maiste.