Paldiski põhjasadam näeb end ideaalse LNG-ujuvterminali asukohana

“Paldiski Põhjasadam on turvalisim, kiireim, odavaim, kindlaim ja kõige loogilisem asukoht Eesti LNG-ujuvterminali paigutamiseks, millega on võimalik tagada Eesti gaasiga varustamise kindlus lähitulevikus,” seisab kirjas, mille põhjasadama nõukogu esimees Aleksei Mürisep saatis täna peaministrile. Sellega ei nõustu ei Elering, Alexela juhatuse liige Marti Hääl ega ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul võtaks põhjasadamasse LNG vastuvõtuvõime loomine aega.

Mürisep toonitas Delfi Ärilehele, et nad ei tööta ei Eleringi, Alexela ega Eesti Gaasi vastu. “Me lihtsalt pakume, et palun arutage – kui ei sobi, siis ei sobi,” ütles Mürisep. Tema sõnul on põhjasadamas LNG-ujuvterminali jaoks sildumiskoht juba olemas ja piisab üksnes toru ehitamisest. Tema sõnul peaks toru pikkus olema 4,6 kilomeetrit.