Rubla tõusis euro suhtes viie aasta kõrgeimale tasemele

Moskvas tegutseva Promsvyazbanki analüütikud ütlesid, et nad ootavad, et rubla tõuseb täna päeva alguses kõrgemale, kuid kardetakse, et ta tõuseb langeb 65:1 dollari suhtes, kuna turuosalised sulgevad nädalavahetusele minnes positsioone.

Rubla euro kurss on praegu umbes 65-66 rubla ühe euro kohta, nii tugev oli ta viimati 2017. aasta keskpaigas. Rubla kurssi tõstavad ekspordile keskendunud ettevõtted, kes peavad konverteerima oma valuutatulu, samas nõudlus välisvaluuta järele on piiratud, kuna import Venemaale on logistikahäirete ja Lääne ulatusliku sanktsioonide tõttu vähenenud. President Vladimir Putin nimetas eilset rubla rallit näitena Venemaa heast käekäigust sanktsioonide all.