Kuidas aru saada, milliseid küberkaitselahendusi väikeettevõte päriselt vajab?

Microsoft 365 on populaarseim tarkvara, mille Word ja Excel on ühed laialt kasutatavad programmid. Uuenduslik platvorm Microsoft 365, mis pakub traditsioonilist tarkvara, on üles ehitatud litsentsi- ehk kasutajapõhiselt. See tähendab, et kasutaja on registreeritud Microsoft 365 pilveplatvormi ja programme saab ühe kasutajalitsentsi raames kasutada erinevates arvutites, tahvelarvutites või nutitelefonides. Tänu sellele lähenemisele on tarkvara ka pidevalt uuendatud ja kasutusel on alati kõige uuem versioon.