Verine nädal selja taga. USA suurimad tehnoloogiaettevõtted kaotasid turuväärtusest pea triljon dollarit

Täna viitavad Nasdaq-100 indeksi futuurid viitavad sellele, et USA turu avanedes ootab põrge ülesse. "Minu väljavaated tehnoloogiaaktsiate osas on positiivsed, kuigi Föderaalreservi poliitika oli muutunud emapiimaks ja see saab olema valus võõrutusprotsess," ütles Invesco Ltd. globaalse turu peastrateeg Kristina Hooper Bloombergile, kes näeb müümise peamiseks katalüsaatoriks agressiivset USA keskpanka. Ta lisas, et investorid jälgivad, kuidas püsivad ettevõtete kasumid intressimäärade tõusu ja majanduslanguse väljavaate taustal, vahendab Bloomberg.