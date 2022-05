Soome Iltalehti sõnul on tähtsamaid riigi poliitikuid hoiatatud, et Venemaa võib reedel gaasitarned katkestada. Soome valitsus ei kavatse praegu seda küsimust kommenteerida, vaid ootab ära, kas gaasikatkestus reaalselt ka toimub. Kui see peaks juhtuma, tekitaks see suuri probleeme osale Soome tööstusest ja toiduainete tootmisele.