Viivitused lisaeelarve vastuvõtmisel võivad mõjutada põllumeeste toetusi

Maaeluministeerium seisab selle eest, et põllumajandustootmine, toiduainetööstus ja maaelu toimiksid. Euroopa Liidu toetustel on selles suur roll. Eriti praegu, mil kogu sektor on räsitud koroonakriisist ja Ukraina sõja mõjudest. „Sellisel kriitilisel hetkel vajab tootja igakülgset abi, oodata ei ole aega. Pean väga oluliseks, et tänavuse lisaeelarve arutelud kulgeksid võimalikult ruttu, et mitte ohtu seada Euroopa Liidu kaasrahastatavaid toetusi,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.