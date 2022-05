Tippjuhid selgitavad, miks liituda Fontese mentorite programmiga

Liitumisotsuse tingisid mitmed põhjused. Esiteks, minu enda organisatsioon. Kaheksa aasta jooksul, mil olen tegevjuhina tegutsenud, on meie Balti organisatsioon muutunud tugevaks ja küpseks – meie juhid ei vaja kindlaid suuniseid ja korraldusi, vaid pigem toetust ja abi eesmärkide poole liikumiseks - nad vajavad sparringupartnerit, kellega asju arutada. Organisatsiooni ootus mulle oli muutunud ja tahtsin sellele vastata. Teiseks, koroona mõjutas minu hinnagul juhtimise sisu ja tuuma märkimisväärselt – kodukontorites laiali istuva organisatsiooni juhtimine on paljuski teistsugune professioon kui juhtimine näiteks kolm või enam aastat tagasi. Märksõnadeks ikkagi rohkem töötajate iseseisvust, juhtide poolt rohkem usaldamist ja inspireerimist, organisatsiooni sidustamist.

Tamro Baltikumi tegevjuht Leon Jankelevitsh on üks juhtidest, kes läbis mentorina Fontese Coachiva Mentorluse Programmi. Ta hindab enda ja mentee koostööd igati õnnestunuks. „Oluline on see, et sisemiselt on teadvustatud vajadus ja soov juhina paremaid tulemusi saavutada,” ütleb ta motivatsioonist rääkides.

Fontes alustas mentorite väljaõppeprogrammidega 15 aastat tagasi ja aprillis toimunud juubelikonverentsi jätkuüritused leiavad aset aasta lõpuni. Programmides ja koolitustel on Fontes praeguseks välja õpetanud 1000 oma mentorit ja kokku viinud ca 1180 koostööpaari. Oleme saanud oma mentorlusprogrammile akrediteeringu European Mentoring and Coaching Councili / EMCC poolt ja meie programmis osalenud inimesed peavad saadud teadmisi väga väärtuslikeks. Kaks Fontese mentorlusprogrammi läbinud juhti jagavadki siinkohal saadud hinnalisi kogemusi.

Üks tuntumaid ja tavalisemaid viise juhte kahte lehte jagada on eristada protsessile orienteeritud ja inimestele orienteeritud juhte. Ligi 25 juhiaasta jooksul on mulle olnud omane olla rohkem kaldu protsesside ja süsteemide poole. Seda pole küll keegi mõõtnud, aga ütleme, et vahekorras 70/30. Ma tahtsin mentorprogrammi abil seda seni edu toonud tasakaalupunkti rohkem inimeste suunas nihutada ja täna hindaksin seda tasakaalupunkti umbes 55/45. Protsesside pool jätkuvalt domineerib, aga see on okei, see ongi minu suhteline tugevus ja minu jaoks on uus tasakaalupunkt õiges kohas.

Koostöö määrab õnnestumise

Mentorprogrammi oluline osa on kohe programmi alguses käivituv koostöö reaalse menteega – konkreetse inimesega tema ootuste, isikupära ja eesmärkidega. Me mõlemad, nii minu mentee kui ka mina, hindame meie koostööd õnnestunuks. Minu poolt vaadatuna õnnestus see seepärast, et minu mentee oli sellest koostööst ja tulemusest siiralt huvitatud, ta analüüsis, julges tulla välja mugavustsoonist ja ta oli meie suhtluses otsekohene.

Minu mentee oli sellest koostööst ja tulemusest siiralt huvitatud

Just selliste inimestega on mul koostöö tavaliselt hästi välja tulnud. Pean siinkohal tegema komplimendi ka Fontesele, kes nägi ära meie sobivuse meid mentori ja menteena paari pannes. Head paaripaneku oskust on maininud ka teised mentorid.

Väärtuslik õppimisvõimalus mõlemale poolele

Ma olen oma menteele eriti tänulik selle eest, et meie koostöö kujunes mõlemapoolseks õppimiseks. Minu mentee lubas mind üheks päevaks tema töövarjuks ja selle päeva jooksul nägin, kui suurepäraselt valdab minu mentee coaching’ut ja kui tulemuslikult ta kasutab seda oma meeskonna liikmetega. Oleme mõlemad jaesektorist, kuigi otseselt ei konkureeri, ja arutelud valdkonna teatud juhtimisväljakutsete üle rikastasid meie koostööd kindlasti.

Suurimaks ahhaa-efektiks oli minu jaoks arusaamine, kui kaalukaid tulemusi on üsna lühikese aja jooksul võimalik saavutada.

