Tuntud üritustekorraldaja on pidanud ära jätma mitu kontserti. Mis saab ostetud piletitest?

Live Nation Estonia OÜ juhatuse liige Mart Eensalu sõnas, et pärast koroonaperioodi lõppu on neil tulnud jätta ära kolm üritust - Foreigneri kontsert Alexela Kontserdimajas ning Five Finger Death Punchi ja Khalidi kontserdid Saku Suurhallis. "Nende kolme kontserdi ärajäämine on kaudselt seotud sõjaga Ukrainas ning sellest tulenevalt tuuride ümberkorraldamisega. Võib loota, et rohkem selliseid ärajäämisi ei tule," lausus juhatuse liige. Eensalu kinnitas, et ärajäänud kontsertide piletite raha on võimalik tagasi saada, kui ei soovita asendada mõne meie teise sündmuse piletitega.