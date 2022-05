Päev börsil: krüptovaluutad taastuvad, Balti börs roheline

Balti börsi suurimad tõusjad täna olid Panevėžio statybos trestas (9,09%) ja Silvano Fashion (6,22%), olles ühtlasi ka Tallinna börsi suurim tõusja. Kõige enam langes Pro Kapital Grupp (-5%), ainukesena üle 2% langes veel Baltika (-2,48%).

Ka Balti lisanimekirjas käis täna kõva kauplemine, käive ületas 54 000 eurot ja kõige suurema käibega aktsia oli Trigon Property Development, küünides 36 234 euroni. Kõige suuremat tõusu näitas VEF (15,38%), kuid käive oli kõigest 48 eurot ja kõige enam langes Latvijas Gāze, kukkudes 1,79%.

First North lisanimekirjas tegi kõige suurema tõusu ELMO Rent, kerkides 4,32%. Kõige enam langes hiljuti noteeritud Robus Group, kukkudes 2,21%.

Suurimaid tõusjaid ja langejaid Tallinna ja Balti börsil näeb siit:

Krüptoturg taastub

Hiljuti kirjutasime, kuidas selle nädala suur krahh viis turult metsikult palju raha. Tänaseks on turud pöördunud ja Coinamarketcap'i andmetel on kõik tippu kuuluvad krüptorahad tublisti kerkinud viimase ööpäevaga. Bitcoin on kerkinud üle 8%, ethereum 9%, XRP 19% ja cardano 26%.

Suuremad maaimaturud rohelised

Nädalavahetusele minnakse vastu rõõmsamates toonides, kui see nädal on olnud korralik veresaun, siis nädalavahetus on alanud tõusudega.

Euroopa indeksid DAX ja Stoxx 600 on mõlemad rohelised, vastavalt 1,75% ja 1,88%.

Ühendriikide suured indeksid nagu S&P 500 ja Dow Jones on samuti plussis. S&P 500 on tõusnud 2,21% ja Dow Jones 1,51%. Ka selle aasta must lammas Nasdaq-100 on kerkinud täna 3,22%.