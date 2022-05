Tony Finn oli töötanud Yorkshire'is asuvas British Bung Company's peaaegu 24 aastat, kui ta eelmise aasta mais vallandati. Ta andis ettevõtte kohtusse, väites, et tehase juht Jamie King oli teda seksuaalselt ahistanud.

Nimelt kutsus tehase juht teda kiilakaks. "Juuste väljalangemine on meeste seas palju levinum kui naiste seas, seega on kiilaspäisuse kasutamine kellegi kirjeldamiseks diskrimineerimise vorm. Mehe kiilaspäisuse kommenteerimine töökohal on samaväärne naise rindade suuruse väljatoomisega," järeldas kohtunik.