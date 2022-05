Baltic Energy Partners partner Marko Alliksoni sõnul gaasimüügi monopol ei ole turu jaoks kunagi hea lahendus, ent praegusel ajal pole see teema. „Antud juhul on ju tegemist vaid ainult LNG terminali omanduse küsimusega ning see on vaid infrastruktuur – LNG terminali omanik ei ole vältimatult samaaegselt LNG gaasi importija,” kirjeldas ta.