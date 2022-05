Elisa IT-juht: katseaeg on võrdväärselt kasulik tööriist nii töötajale kui tööandjale

Katseaeg on kahepoolne kokkulepe, kus töötaja ja tööandja lepivad kokku, et kuni nelja kuu jooksul üritatakse teineteist lähemalt mõista, tutvutakse üksteise tugevuste ja nõrkustega ning üritatakse piiratud aja jooksul aru saada, kas äsja alanud töösuhtest võiks kasvada välja mitme aasta pikkune mõlemale osapoolele kasulik koostöö. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et sellise korra sätestamine on kasulik vaid tööandjale – saab ju töötaja piiratud etteteatamisajaga ametist vabastada – siis järjest enam on töötajad ka ise mõistmas, et katseaeg kaitseb tugevalt ka nende huve.