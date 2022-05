Inglase soov toota oma koerale sobivat toitu. Tulemuseks on Eestis asuv ning kasvav äri

„Isetehtud toit oli hea, sealt tuli ka idee muuta see tööks,” märkis Natarajan. Ta töötas läbi idee plussid ja miinused ning haris end koeratoidu valdkonnas. Soome ülikooli professori Anna Hielm-Björkmaniga töötas ta välja retseptid, jälgides, et toit sisaldaks vajalikul määral toitaineid. Sobiva tehnoloogiani jõudis ta mitmesuguseid kirjutisi uurides ja ekspertidega konsulteerides.

Ettevõtte nimi Pala on inspireeritud selle nii eesti- kui ka soomekeelsest tähendusest, sest ettevõte on seotud nii Soome kui ka Eestiga. Ühtlasi on nime lihtne öelda. Kaaluti ka teisi nimesid, kuid lõpuks jäädi ikkagi Pala juurde.

Indias sündinud inglane Prabha Natarajan kohtas Inglismaal oma tulevast naist, eestlannat, ja nüüd elavad nad Eestis. Põhjuseid, miks tootmiskohaks on valitud samuti Eesti, on Natarajani sõnul mitu. Peamiseks nimetas ta seda, et Eestis on lihtne äri ajada, ettevõtte saab registreerida mõne minutiga. Tootearendajatel on ülikoolitaust, mis on kindlasti abiks lemmikloomatoidu valmistamises.