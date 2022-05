Dow Jonesi tippu troonib naftahiid, madallendu näitab Boeing

Kui 500 suurettevõtet koondav S&P 500 indeks on aasta algusest langenud 16,1% ning tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite 25,4%, siis Dow Jonesi tööstuskeskmine on turbulentsetele aegadele suutnud paremini vastu pidada, kukkudes mõnevõrra vähem, 12%. Samas on indeksi sees vaid üksikud ettevõtted, mille aktsia hind on suutnud turu üldisele suunale vastu liikuda ning pakkuda investoritele põhjust rõõmustamiseks.