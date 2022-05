Tõepoolest on pakkumiste arv nii üüri- kui ka müügiobjektide puhul mõnevõrra madalam kui tavaliselt, mingis mõttes on tekkinud lumepalliefekt, sest samasugune olukord on ka Eesti suurlinnades ja nüüd on see otsaga jõudnud väiksematesse kohtadesse, sõnas Lumen Kinnisvara maakler Ranno Kalda.