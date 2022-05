Vene laevade rahvusvaheline liiklus suurem kui sõja eel. Sanktsioonid hakkavad alles mõju avaldama

Tema sõnul kaubeldakse toornaftaga tavaliselt 45-60 päeva enne tarnimist, mis tähendab, et Venemaa sissetungi järgsed muudatused pole veel süsteemis selgelt kajastunud. "Maht on aeglaselt vähenenud, sest need olid juba varem sõlmitud lepingud," ütles Mitchell. Selliste lepingute täitmata jätmine on "mõlema poole jaoks õudusunenägu, mis tähendab, et isegi praeguses keskkonnas ei taha keegi tõesti lepingut rikkuda,” lisas ta.