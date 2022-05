Aprillikuu kinnisvaraturg: tehingute arvu kasv väikelinnades. Suuremates linnades müük ja üürihinnad languses

Kui koondada 14 Eesti olulisemat väikelinna, siis on nende lõikes aprilli näitel aastaga tehingute arv suurenenud 5,2% võrra ning kaalutud keskmine hinnatase 22% võrra, mis ühtib üldplaanis Eesti keskmise hinnatõusu näitajaga. Samas, kui välistada valimist Sillamäe ja Valga, on aastane keskmine hinnatõus olnud Eesti väikelinnades 34% tasemel, kuid siinkohal tasub arvestada, et ajal kui Tallinnas korterite hinnad juba 2020. aasta lõpust kiirelt kasvasid, oli hinnatõus väikelinnades veel oluliselt aeglasem.

Võrreldes märtsiga võis täheldada tehingute arvu suurenemist ainuüksi Järva, Lääne ja Võru maakonnas, mis ilmestab viitajaga kõrgkonjunktuurilise turudünaamika esilekerkimist madalama jätkusuutlikkusega piirkondades, kus kinnisvara on odavam ning kus nõudlus on ka seetõttu suurenenud.

Investeerimisotsuste langetamist on Ukraina kriis siiski üsna tugevalt mõjutamas, seda eeskätt suuremamahuliste kinnisvarainvesteeringute tegemise juures (peamiselt ärikinnisvara ning suuremamahulised eluasemearendused) ning ettevõtete põhivarainvesteeringute lõikes, mille taustal vaba raha kasutatakse pigem järsult suurenenud ettearvamatute tootmiskulutuste katteks ning planeeritud investeeringud on sageli määramatusse tulevikku edasi lükatud. Kui aga üürikorteritesse investeerimist vaadelda, ei ole siinkohal olulisi muutusi olnud täheldada, kuna käesoleva aasta I kvartalis moodustasid juriidilisest isikust ostjad Tallinna korteriturul 21% ning veel möödunud aasta samal perioodil 19%.

Laenumahud ei ole veel siiski vähenenud ning üleüldiselt ei ole endiselt täheldada, et laiapõhjaline tarbijahindade kasv või ka Ukraina kriis oleks kuidagi koduostmise otsuseid märkimisväärselt mõjutanud. Vaba raha hulka on kindlasti suuresti mõjutanud II pensionisamba raha vabastamine, mille mõju on tänaseks aga juba üsna keeruline hinnata, kuna see on segunenud muu vaba kapitaliga. Laenumahtude kasvutempo näib olevat siiski aeglustunud, mille juures näiteks eluasemelaenude käive kasvas tänavu jaanuaris võrreldes aastatagusega 15,6%, veebruaris 15,5% ning märtsis juba oluliselt aeglasemini 6,8% võrra.

6 kuu Euribor on tänaseks jõudnud aasta alguse -0,54% tasemelt juba -0,20% tasemele ning näib, et vastava baasintressimäära tõus nulli tasemele võib juhtuda juba lähikuudel , mitte esialgselt oodatult 2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses. Selle teadmise taustal on laenuvõtjad asunud taas varasemast enam tähelepanu pöörama oma võimalike laenukohustuste kuumaksete suurenemisele tulevikus, mis tõenäoliselt süvendab tarbijaskonna kindlustunde halvenemist lähikvartalitel ning jahutab seeläbi ka elamispindade turuaktiivsust ja tarbimist üleüldiselt.

Hetkel on muidugi tarneahelate kriisi tõttu järelturuvarade müüjad eelisseisus, kuna uute korterite pakkumise lisandumine on tempoka ehitushindade kasvu tõttu lähikuudel varasemast oodatust mõõdukam. Uued korterid järjest vähemale ostjaskonnale kättesaadavad, kuid demograafiliste tegurite kui ka üleüldise elamispinna kättesaadavuse halvenemise tõttu ei saa siiski ka järelturuaktiivsuse tänasel tasemel pidevat püsimist siiski prognoosida.

Nii Tallinnas kui ka teistes Eesti piirkondlikes suuremates keskustes on aasta algusest korteriturul pakkumiste arv suurenenud keskmiselt 25% võrra, mille juures on tõenäoline, et mida enam jätkab pakkumine suurenemist, seda aeglasemaks muutub valikuvõimaluste suurenemise tõttu edasine hinnatõus.

Kui kellelgi on lähitulevikus plaanitud kinnisvara müüa, siis täna on veel selleks muidugi ideaalne aeg, kuid on märgata, et elamispindade pakkumine on järelturul 2022. aasta algusest üleriigiliselt asunud taas suurenema, viidates nõudluse poolel aset leidvatele struktuursetele muutustele ning asjaolule, et turuaktiivsuse langus Eesti korteriturul tõenäoliselt lähitulevikus jätkub.

Laias laastus on siiski täheldada, et tänane eufoorilise tarbijakäitumisega turusituatsioon on ka kinnisvaraturul pöördumas ning senises tempos hinnatõusu jätkumisele ei oleks sugugi soovituslik lähikvartaliteks või -aastateks enam panustada.

Tallinna börsil ja ka suurematel börsidel globaalselt on investeerimispidu keskpankade karmistuva rahapoliitika taustal lõppenud ning võib eeldada, et ajutiselt huvi kinnisvarainvesteeringute vastu veel 2022. aastal suureneb. Euribor on küll tõusmas, kuid ajalooliselt on intressimäärad täna veel väga madalal tasemel ning kapital on suuresti kättesaadav, selle pakkumine laialdane ning euroalal ei ole näha, et veel 2022. aasta jooksul laenuraha hind märkimisväärselt lõpptarbijate jaoks muutuks.

Väikelinnades on uute korterelamute püstitamine üleriigiliselt tugevalt esile kerkinud



Üleriigiliselt viitab elamispindade turu kõrgkonjunktuurile Eestis eeskätt asjaolu, et ehitusaktiivsus on asunud järsult suurenema väikelinnades. Vastav trend oli küll juba 2018. aastast vaadates ootuspärane, kuid arendusprojekte on asutud realiseerima oodatust veidi suuremas mahus ning oodatust kõrgematel hinnatasemetel, mille juures viimase osas on rolli mänginud muidugi ka ootuspärasest kiirem ehitushindade tõus

Rakvere linnas on hetkel spekulatiivsetel eesmärkidel arendamisel näiteks kolm korterelamu arendusprojekti, mille juures uusi projekte kavandatakse näiteks nii Jõgevale kui ka Paidesse ning aktiivne ettemüügitegevus käib hetkel nii Kehras kui ka isegi Kiviõlis. Väikelinnade suurenev ehitusaktiivsus on üsna kindel indikaator asjaolust, et elamispindade turg on üle kuumenenud ning lähitulevikus võib oodata turudünaamika muutuste taaskordset pikaajalise tasakaalu poole liikumist eeskätt tehingute arvu osas, mis on hetkel olenemata mõningasest langusest tugevalt üle pikaajalise keskmise.



Hinnatasemete osas on tänases turusituatsioonis siiski keeruline näha võimalusi, et need lähikuudel langusesse saaksid pöörduda ilma väliste mõjurite esilekerkimiseta. Kuid, kuna erinevate kriiside taustal on määramatust endiselt väga palju, ei saa muidugi lähiaastatel välistada mõningast taandumist ka hindade osas, kuna elamispindade hinnatõus on olnud viimastel kvartalitel väga tugevalt üle potentsiaalse ostjaskonna sissetulekute kasvutempo ning lõputult üldiselt nii toormete kui ka varade sisuliselt eksponentsiaalne hinnatõus ei püsi.

Eestit on järk-järgult tabamas Lääne-Euroopaga analoogsed trendid, kus suurtes keskustes on kinnisvara järjest rohkemate inimeste jaoks ostmiseks liialt kallis ning nad peavad leppima, kas üürimisega või elamispinna ostmisega madalamate hindadega piirkondades, mis on ka Eestis hetkel viinud nii ees- kui ka vastulinnastumise võimendumiseni.