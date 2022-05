Nad on tagasi! Bolt toob Tallinna tänavatele tagasi elektrijalgrattad

Praegu on Tallinna tänavatel ca 60 jalgratast, kuid plaanis on nende arvu lähikuudel suurendada.



Bolti tõukerataste Baltikumi suunajuht Eimantas Balta sõnul sobivad elektrijalgrattad ideaalselt pikemate vahemaade läbimiseks, mida ei ole mugav teha tõukerattaga. „Lisasime oma tooteportfelli elektrijalgrataste laenutuse just selleks, et pakkuda võimalikult mitmekesist valikut kergliikuritega liiklemiseks. Jalgrattad on ideaalne lahendus näiteks Piritalt kesklinna sõitmiseks, makstes kõigest kolm-neli eurot,“ lisas Balta.



Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul soovib linn edendada mugavaid ja keskkonnasäästlikke liikumisviise. „Tallinn on aktiivselt laiendamas ja välja ehitamas rattateede võrgustikku. Mugavad ja ohutud rattateed kindlasti toovad ajapikku tänavatele ka rohkem jalgrattureid. Ka erinevad ettevõtted saavad panustada Tallinna rattataristu arendamisse ning kasvatada nende inimeste hulka, kes otsustavad jalgratta kasuks, kuid jätavad selle endale ühel või teisel põhjusel ostmata.“



Bolti elektrijalgrattad on disainitud nii, et need vastaksid turu kõrgetele turvalisuse standarditele. Ratastel on tugevad taga- ja esiratta trummelpidurid ning torkekindlad rehvid, mis aitavad klaasikildude vastu ja tagavad ka sujuvama sõidu. Lisaks on ratastel eraldi ekraan, kust on näha ratta sõidukiirust ning aku taset, samuti on olemas eraldi telefonihoidja, millega saab juhtmevabalt ka mobiiltelefoni laadida.



Elektrijalgrattad on toodetud 100% taaskasutatavast alumiiniumist ning nende eluiga on kuni 5 aastat. Jalgrataste maksimaalne sõidukiirus on 25 kilomeetrit tunnis ning sõiduulatus 60 kilomeetrit. Tallinnas võib elektrijalgratastega sõita jalgratta- ja kergliiklusteedel. Bolti elektrijalgrattaid saab laenutada alates 16. eluaastast ning soovituslik on kanda kiivrit.



Sel aastal plaanib Bolt Euroopa linnadesse tuua ligi 16 000 elektrijalgratast. Lisaks Tallinnale saab elektrijalgrattaid laenutada ka paljudes teistes Euroopa linnades, näiteks Madridis, Lissabonis, Kopenhaagenis ja Krakówis.