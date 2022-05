Kas Venemaa majandus on sitke? Majandusteadlane: Hiina jaoks on Venemaa järjest odavama hinnaga müügis

Venemaa majandus on läbi elamas halvimat majanduslangust alates 90ndate algusest. „Ametlikud ja rahvusvaheliste organisatsioonide prognoosid näitavad, et Venemaa SKP väheneb 2022. aastal umbes 10%. Miks? Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja välisriikide ettevõtete vabatahtliku lahkumise tõttu,” rääkis endine Moskva Kõrgema Majanduskooli rektor ja praegune Pariisi Sciences Po majandusprofessor Sergei Gurjev.

Eesti panga ökonomist Peeter Luikmeli sõnul on Venemaa on oma rahanduse suhtes rakendanud komandanditundi. Raha ei saa vabalt liikuda. Rubla ei ole enam vabalt konverteeritav. Keskpank on rubla vahetuskursi ning Venemaa finantssüsteemi rahvusvahelisest rahandusest lahti ühendatud. Kapitali liikumise piiramine on tavaline kriisimeede, kuid selle kvaliteeti saab hinnata vaid pärast piirangutest loobumist. Reeglina kasutatakse karmide piirangute aega usalduse tagasivõitmiseks.