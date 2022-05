Advokaat: iduettevõte peaks tegema taustakontrolli ka investorile

Nii võib juhtuda, et kui silmapiirile ilmub mõni tõsisema huviga investor, ollakse valmis sellisest õlekõrrest kohe kinni haarama ning tegema enda poolt kõik võimaliku, et rahastus esimesel võimalusel kindlustada – eesmärgiga siis juba ettevõtte arendamisega kiires tempos edasi liikuda. Ent eksperdid rõhutavad, et tegelikult tuleks sellises olukorras hetkeks hoogu maha võtta ning tõsiselt mõelda, kas just konkreetne investor on ikkagi see õige.

Advokaadibüroo TGS Baltic advokaat Mirko Kikkamägi on aastate jooksul nõustanud nii iduettevõtete asutajaid kui ka investoreid. Ta rõhutab, et iduettevõtte investori puhul – seda eriti algstaadiumis – peab arvestama, et tegemist ei ole üksnes ettevõtte rahastaja, vaid pikaajalise partneriga. Seetõttu on oluline kaaluda mitmeid aspekte, vältimaks probleeme või hilisemat pettumist.

Investor kui strateegiline partner

„Investori puhul tuleb arvestada, et üldreeglina saab temast ettevõtte pikaajaline partner, kes jääb iduettevõtte edu korral ettevõtte osanikuks vähemalt järgmisteks rahastusvoorudeks – juhul, kui ta ei tee veel täiendavaid investeeringuid,“ selgitas Kikkamägi ning lisab, et just esimestel investoritel on väga oluline kaal ja mõju iduettevõtte arengutee suunamisel. Seetõttu on oluline, et asutajate ja investori visioon langeb kokku, ent samavõrd tähtis on ka hea klapi tekkimine.

„Tuleb arvestada, et investori mõju ei ole üksnes rahastuse pakkumine, vaid et ta räägib kaasa ettevõtte jaoks oluliste otsuste vastuvõtmisel – seda kas läbi oma osaniku-staatuse või omades rolli iduettevõtte mõnes organis, olgu selleks siis üldjuhul kas nõukogu või vabatahtlik nõuandev koda," kirjeldas Kikkamägi.