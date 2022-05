Dubrovski mainis, kuidas alustatud sai Tallinnas ja kuu aega on asi juba toiminud. "Turg on meid vastu võtnud. Selles mõttes tulemused on paremad, kui ise oleme oodanud. Tööd on olnud päris palju. Hetkel jätkame kasvu. Pakkumised klientidele on endiselt olemas kuu lõpuni," ütles ta. Mai lõpp-juuni alguses käivitame ka Pärnu, Rakvere, Jõhvi ja Narva. Millised on Forus Taxi tulevikuplaanid?