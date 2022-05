KUULA SAADET | Rahatark #2: fondijuht selgitab, kuidas kriisides edukalt investeerida?

„Kindlasti on ka rasketel aegadel võimalik turgu tundes ja õigesti toimides oma raha kasvatada, kuid peamine eesmärk peaks olema säilitada nii palju kapitalist kui võimalik, et oleks, mida kriisi järel uuesti kasvatama hakata. See tähendab tihti valusaid otsuseid. Kui portfell on rahapaigutuse osas mitmekesine, siis on võimalik ka kriisidest väga väheste kadudega välja tulla,” räägib fondijuht.

Oidermaa juhtida on LHV peamised pensionifondid, kogumahtudega üle miljardi euro: täpsemalt tähendab see enam kui 100 000 eestlase pensioniks kogutud sääste. LHV on oma fondivarad jaganud laiali üsnagi konservatiivselt, nii on üsna oluline osa investeeritud kulda. Oidermaa sõnul suutsid turud ja investorid üsna hästi reageerida nii koroonakriisile kui ka Ukraina sõjale.

„Alates 2009. aasta globaalsest finantskriisist on kõik turud läinud maailmas vaid üles. Hetkel on näha, et tõus on erinevatel põhjustel seisma jäänud. Selles on suur panus kõrgel inflatsioonil, kuid peamiselt sellel, et turul on teadmatus. Ning just teadmatus on investorite suurim hirm – ei osata valmistuda. See aga tähendab, et raha võetakse lihtsalt aktsiatest ja oma investeeringutest välja, langetades nii kogu turgu,” selgitab Oidermaa.

Investeerida soovitab fondijuht aga neisse valdkondadesse, mida investor tunneb, millega on seotud või mille ajalugu teab. See on Oidermaa sõnul oluline, et osata hinnata valdkonna käitumist, sest üldiselt järgneb igale tõusule langus ja igale langusele tõus. Kui valdkond on tuttav, on võimalik langust ennetada ja tõusu algust hoomata.

„Tänaseks on ehk magatud maha hea võimalus turult lahkuda, kuid ka kriisis on investeerida võimalik ja turgude madalseisul lausa kohustuslik. Samas kui me räägime passiivsest investeerimisest, siis ei ole mõtet üldse pead vaevata – las fondid rahulikult olla, neid juhitakse ja pikka, mitmekümneaastast plaani vaadates on iga kriis mööduv nähe,” lisab fondijuht.