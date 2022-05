Punktid Technologies üks põhilisi tuluallikaid kasvas hüppeliselt

"Vaatamata sellele, et kogu meie energia ja aeg kulus aktsiate avaliku pakkumise ettevalmistusele ja läbiviimisele ning arvestades ka maailma hõivanud ebakindlust, süvenenud inflatsiooni ja turgude langust, on meil rõõm teatada, et tänu orgaanilisele kasvule suutsime aprillis mulluseid tulemusi edestada. Suutsime saavutada selle tulemuse omavahenditega ja ilma investeeringuid kasvu suunamata." märkis Punktid Technologies juhatuse liige Hannes Niid.