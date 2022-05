Kõnekabiinide tootja Silen müüb tooteid üle maailma ning kasvatab jõudsalt käivet

“Aprillis kasvas käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 723 700 euroni ning müük kasvas 20%. Maikuult ootame kõigi aegade parimat müüki - tellimuste kasvu toetab ka hübriidtöö populaarsus, mis on tekitanud kasvava nõudluse Sileni kõne- ja koosolekukabiinidekapslite järele. Arvestades meie uue tehase tootmisvõimsuse lisandumist, on järgmised neli kuud tellimustega täidetud,” sõnas Sileni tegevjuhi Endrus Arge.

“Teiste seas saime uued tellimused ükssarvikutelt nagu Wise ja Glia, samuti ettevõtetelt Ampler Bikes ja Saunum. G4Si ja Marshi uues peakontoris Tallinnas on inimestel peagi võimalus nautida vaikust Sileni kapslites. Tellimused andsid sisse ka Voi technology Rootsist, Proton Technologies Šveitsist ja KAMPPI Helsingist. Aktiivsemaks on muutumas ka USA turg,” lisas ta.

Eesti helikindlate telefoni- ja nõupidamisruumide tootja Silen on asutatud Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsaku poolt. Silen on esindatud ligi 40 riigis, kus põhiliselt tegutsetakse üle 80 edasimüüja kaudu. Suurimad turud on Euroopa ja Põhja-Ameerika, aga tellimusi esitatakse ka Aasiast, Austraaliast ja Lähis-Idast. Ettevõtte klientide hulka kuuluvad näiteks Amazon, Airbus, Bolt, Wise, Coca-Cola, Lego, Spotify, Bank of America, Volkswagen, Porsche ja Volvo. Sileni osakud on kaubeldavad investeerimisplatvormil Funderbeam. Ettevõtte on kaasanud kokku 2,7 miljonit eurot.