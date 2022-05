YouTuber nimega KSI, kel on videoplatvormil mitu kontot, mil kokku kümneid miljoneid jälgijaid, tegi möödunud nädalal julge panuse, kui krüptokrahhi kestel otsustas panna suure rahasumma Terra Luna alla. Ta lootis, et see hakkab pärast suuremat kukkumist uuesti tõusma, kuid selgus, et järgnemas oli lausa katastroof.