Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik nentis, et praegune inflatsiooni tase on väga kõrge ning olukorraga tuleb tegeleda. Ta märkis, et on lootust, et paari aasta pärast inflatsioon taandub. Enne Ukraina sõja algust oli Eesti majandus hea seisuses, mistõttu ka hinnad tõusid. "Kõrged hinnad on siin, et jääda," nentis Kaasik ja lisas, et praeguse olukorraga tuleb kohaneda.