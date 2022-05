2022. aasta kevadine majandusprognoos: Venemaa sissetung paneb proovile ELi majandusliku vastupanuvõime

Enne sõja puhkemist prognoositi ELi majandusele pikaajalist ja jõulist kasvu. Aga just siis, kui liit oli pandeemia majanduslikust mõjust toibunud, on Venemaa sissetung Ukrainasse tinginud uued probleemid. Sõda kasvatab veelgi kaubahindadele avalduvat tõususurvet, mis tingib taas tarnehäired ja suurendab ebakindlust, ning sellest tulenevalt ägeneb majanduskasvu juba varem kimbutanud vastutuul, mis pidi eelnevate prognooside kohaselt vaibuma. Seetõttu on Euroopa Komisjon korrigeerinud ELi kasvuperspektiivi näitajaid allapoole ja prognoosib endisest suuremat inflatsiooni.