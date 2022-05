Baltic Horizon Fund plaanib oma aktsiaid tagasi osta

Ettevõte teatas, et tagasiostuprogrammi eesmärk on tugevdada Baltic Horizon Fondi kapitalistruktuuri omandades fondi osakuid hinnaga, mis on alla fondi osaku puhasväärtust. 36-kuulise perioodi jooksul, mis algab 30. juunist käesoleval aastal, võidakse omandada kuni 10 000 000 osakut kuni 10 000 000 euro eest. Samas tagasiostetud ja hoitavate osakute koguarv ei tohi fondis ühelgi ajahetkel ületada 10% fondi osakute koguarvust. Otsuse poolt või vastu saavad aktsionärid hääletada 7.juunil osakuomanike üldkoosolek.