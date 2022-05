Kerkiv nafta hind toob Venemaale hulgaliselt vaba raha

Nõnda suurt rahavoogu nägi Venemaa viimati 1994 aastal. Võrreldes möödunud aastaga on jooksevkonto saldo kolm korda suurem. Aasta varem oli see 27,5 miljardit dollarit, vahendas Business Insider. Lääne sanktsioonid ei ole veel Venemaad ülemaailmselt naftaturult täielikult välja tõuganud. Kuigi Euroopa Liit on Venemaa Ukraina sõja tõttu avalikult hukka mõistnud, ei ole ta veel naftaembargot kehtestanud ja on endiselt Venemaa peamine eksporditurg. Samal ajal on Hiina ja India suurendanud Venemaa nafta ostmist.

Eelmisel nädalal teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur, et Venemaa nafta eksporditulu on alates 2022. aasta algusest tõusnud 50%, müügitulu on ligi 20 miljardit dollarit kuus. Ekspordimahud on tõusnud tagasi sõjaeelsele tasemele. Aprillis tõusis Venemaa naftaeksport eelmise kuuga võrreldes 620 000 barreli võrra päevas 8,1 miljoni barrelini, teatas Energiaagentuur. Varasemalt on teada, et Venemaa müüb oma naftat nende jaoks sõbralikele riikidele pea 20% allahindlusega.

Nafta- ja gaasimüügist saadav tulu ning Moskva range rahapoliitika on aidanud toetada rubla, mis on muutunud dollari suhtes kõige edukamaks valuutaks. Kui 24. veebruaril algas sõda Ukrainas, kukkus rubla kokku. Ühe euro eest sai vahepeal tervelt 150 rubla. Madalpunktis maksis vetsupaber täpselt nii palju, et ühe rubla eest sai kaks lehte paberit. Tänaseks on suund muutunud ja rubla tõuseb jõudsalt.