EfTENi uus fond saab planeeritust suurema dividendi

Osakute avalik pakkumine lõpeb reedel, 20. mail 2022 kell 11.00. Emissiooni maht on 5 miljonit eurot. Fondiosakud on kavas noteerida Tallinna börsil 31. mail.

EfTEN United Property Fund alustas tegevust 22. juunil 2021 ning fond investeerib Baltimaade äri- ja elukondlikusse kinnisvarasse. Alates fondi loomisest on sellega liitunud 5300 investorit ning fondi maht on 19,3 miljonit eurot. Fondi saab investeerida iga inimene alates 10 eurost. Fondi on investeerinud ka EfTEN-i juhtivtöötajad ja asutajad. Fondi investeeringud on hajutatud 27 erineva kinnisvaraobjekti vahel.