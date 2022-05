Soome LNG-laeva projekt näib lõpuks edenevat, kuna laeva rentimise lahendust on oodata lähinädalatel. Võimalik, et juba mais. "Loodan, et saame teile võimalikult kiiresti järgmistest sammudest rääkida," kommenteeris olukorda Soome riikliku gaasiülekandefirma Gasgrid Finland tegevjuht Olli Sipilä.