Ekspert: Eesti kinnisvaraturgu ootab tänavu ees mitu muutust

Jaanus Lauguse kinnitusel jätkub ehitusmaterjalide defitsiidi ja kallinemise tõttu kinnisvara kerge hinnatõus terve tänavuse aasta. „Kindlasti ei kiirusta arendajad mingeid hinnalangetusi tegema, pigem tõstetakse või jäetakse üldse müümata. Selge see, et lähiajal midagi odavamaks ei lähe,“ rääkis Laugus.

„Samal ajal on nii ostjad kui arendajad äraootaval seisukohal ning ei tõtta pimesi tehinguid tegema. Samuti on märgid rahatrüki pidurdumisest ja laenuintresside tõusust, mis vähendavad tehingute mahtusid. Praegu on suur huvi enam-vähem valmis kinnisvaraarenduste vastu, kus seinad püsti ja aknad-uksed ees ja selliste puhul on juba ka hinda 15-20% tõstetud. Aga päris niiöelda paberil müüakse ja ostetakse praegu uusarendusi pigem vähe,“ rääkis Laugus.