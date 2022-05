Tehing pausil. Elon Musk kahtleb kasutajate reaalses arvus

Musk ütles Miamis toimunud tehnoloogiakonverentsil, et "robotid moodustavad vähemalt 20% kõigist kontodest, võimalik, et isegi 90%". Bloobmergi teatel väidab Twitter oma kvartalitulemustes regulaarselt, et võlts- või rämpsposti kontod moodustasid kvartali jooksul keskmiselt vähem kui 5% nende igakuistest aktiivsetest kasutajatest.

Möödunud reedest alates on Twitteri aktsia langenud 17% ja täna turueelselt 8,18%. Muski pakkumise ja viimase kauplemishinna vahe on praegu umbes 40%, Muski pakkumine oli 54,2 dollarit. Ettevõte teatas tänases avalduses, et on pühendunud tehingu lõpuleviimisele kokkulepitud hinnaga ja tingimustel nii kiiresti kui võimalik.