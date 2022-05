Kreml: meie varade kasutamine Ukraina taastamiseks oleks räige tegu

Venemaal Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul oleks Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina taastamise rahastamiseks otsene vargus. "Selline otsus oleks ebaseaduslik, räige tegu. Muidugi me nõuaks vastavat reageerimist ja loomulikult nõuab see meiepoolset vastust. See oleks otsene vargus," ütles Peskov.