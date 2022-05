Päev börsil: globaalsed aktsiad kerkisid, kuid Tallinna börs langes

Aasta algusest alates on Tallinna börsiindeksi languseks 8,36%. Silmad teeb see ette nii USA S&P 500 indeksile, mis on sama ajaga dollarites langenud pea 15% ning ka Euroopa suurimaid börsifirmasid koondavale Stoxx 600 indeksile, mis on langenud ligi 10%.