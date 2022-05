Peagi võib lõppeda Vene gaasi jõudmine Soome

Gasumi sõnul on suurenenud risk maagaasivarude lõppemiseks. Ettevõtte hinnangul on võimalik, et gaasi sissevool Venemaalt Soome lõpeb. Soome gaasifirma Gasum on öelnud, et annab maagaasi tarnelepingu vahekohtusse. Ettevõte peab võimalikuks, et Venemaalt Soome maagaasi tarnimine katkeb, gaasi tarnimine lõppeks praktiliselt järgmisel laupäeval.