GRAAFIK | Elektri hind on kolmapäeval taas murettekitavalt kõrge

Nii kõrge ei ole keskmine hind olnud juba nädalaid ning paljudele on üllatav, et tuule ja päikese tingimustes on hind endiselt nii kõrge. Kella 9 ja 10 vahel on see lausa 360,89 eurot MWh eest.

Päike annab meile praegu Eestis oluliselt rohkem elektritoodangut kui tuulikud. 17. mail andis päevasel ajal päikeseenergia tootmine välja julgelt üle 200 MW energiat, kuid tuul jõudis maksimaalselt 122 megavatini. Kallis põlevkivienergia kõikus aga samal ajal pidevalt 500 MW piiril.

Viimati oli elektri päevane keskmine hind eriti soodne 17. aprillil, kui see jäi 47,13 euro peale MWh eest. Ei saa öelda, et põlevkivist tulevat elektrit tol päeval null MW oleks toodetud, kuid oluliselt vähem küll. Oli tunde, mil sealt tuli üle 200 MW, aga enamikus jäi tootmine 100 ja 200 megavati vahele. Ega olnud tol päeval võimsad ka tuule- ja päikeseenergia vood, küll oli tuul päeva lõikes kõige enam Eestis energiat tootev allikas. Tol päeval saime teatud määral tuge ka naaberriikide odavamatest elektritootmise võimsustest. Eriti võimas oli Läti hüdroelektri tootmine.

Niisiis ei taha karmid hinnad sugugi ajalukku jääda ning külm kevad ei ole siin abiks olnud. Eks näis, mida soojemad ilmad kaasa toovad. Eelkõige selle, et elektrienergia tarbimine peaks vähenema, mis omakorda tähendab, et vaja on ka vähem toota. See toob hinna alla.

Tuletame meelde, et Eestil on hetkel tuuleenergia tootmisvõimekust maksimaalselt 326 MW, kuid siin peab arvestama, et maksimum saavutatakse siin harva. Päikeseenergia võimekust on meil täna 370 megavati eest. Endiselt on suurim põlevkivi maksimumvõimsus, mis on 1371 MW. Eelnevalt on näha, kui palju sellest tegelikult turule pääseb - odaval ajal väga väike osa.