OTSE | Eestis mõeldakse miljonite asemel miljarditest. Kuidas aidata väga riskantseid ärisid?

Globaalne tähelepanu on suunatud avaliku sektori valmidusele riskida ja eksperimenteerida ideedega, mille õnnestumisel on suur potentsiaal muuta meie tulevikku. Aga eksperimenteerimine ei tähenda alati õnnestumist, vaid ka ebaõnnestumist. Kuid kuidas katsetada ideedega, mille õnnestumine pole kindel, ning kuidas prognoosida, millistele ideedele on väärtuslik ressursse investeerida?



"Thinking in Billions" rahvusvahelise konverentsi eesmärk on selgitada välja, mis ideid innovatsiooni jahtivad politiikakujundajad koostöös erasektoriga saavad katsetada, et ergutada majandusruumi.

Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele:

- milliseid takistusi saab valitsussektor aidata leevendada?

- milliseid riske peame olema valmis võtma, et ettevõtete ootustest ja avaliku sektori võimekusest saaks sünergias ühiskondlik kasu?

- millised on erasektori ootused, et agiilses ja riskialtis avaliku sektori keskkonnas tulevasi ükssarvikuid kasvatada?

"Thinking in Billions" keskendub riikide parimatele praktikatele, mis on viinud meid edulugudeni. Fookusteemadena on arutelu all jätkusuutlikkus, keskkond, süvatehnoloogiad, teaduslikud avastused, targa linna ja rohetehnoloogia lahendused.



"Thinking in Billions" on Latitude59 ametlik kõrvalüritus, mis on initseeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning korraldatud koostöös Accelerate Estonia ja Latitude59 meeskondadega.

Ülekanne on inglise keeles.

Kava:

10.00

INTRO

10.10

KEYNOTE

"The turning point for our planet"

Alessa Berg (Founder and CEO at Top Tier Impact)

10.30

FIRESIDE CHAT

"Exponential technologies and mindset shift to start Thinking in Billions’"

Bindi Karia – Venture Partner at Molten Ventures

Jaakko Tapaninen – CEO at Great Point Ltd.

Mikk Vainik – Head of Accelerate Estonia

11.00

BREAK

11.10

FIRESIDE CHAT

"Deeptech innovation and where the next generation of super companies comes from"

Isabel Fox – General Partner at Outsized Ventures

Thomas Bacon – Investment analyst at Maki VC