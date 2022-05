Sisetunne on vast see kõige õigem. Võimalik on ka vaadata erinevaid erialasid, teha nimekirju ning läbi kriipsutada neid, mis kindlasti ei sobi. Siiski ma usun, et eriala tuleb ise mõttesse – et see on see kõige õigem. Nii juhtus näiteks minuga. Gümnaasiumi ja ülikooli vahel võib ka võtta vaheaasta ning selle käigus võib selguda, mis õpilast köidab, kui ta kohe gümnaasiumi lõpus seda 100% veel ei tea. Siinkohal väike soovitus kindlasti ette mõelda, mida vaheaastaga pihta hakkad, sest enda ajakasutus on väga oluline.