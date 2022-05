Miks on elektri hind talviselt krõbe? Tundub, et leevendust ei saabu siiski niipea

Baltic Energy Partners OÜ partner Marko Alliksoni sõnul on viimaste päevade suhteliselt kõrge elektrihind tulenenud eelkõige meiega ühendatud riikide kõrgetest hindadest. Kuigi Eesti toodab praegu rohkem kui tarbib, siis on Balti riigid tervikuna defitsiidis ja peavad elektrit importima.

"Viimaste päevade tuuletoodang on olnud väiksem kui eelmisel nädalal. Maikuus on alanud suurem remontide periood (Soome Olkiluoto tuumajaam) ja ka suured koostootmisjaamad Lätis enam ei tööta. See tähendab, et paljudel tundidel jõuab meieni siiski kõrgetest gaasihindadest tulenev börsihind," rääkis Allikson.