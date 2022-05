Keeletehnoloogia tundmine avab tööturul palju võimalusi

Meie kõige sagedamini kasutatavatel arvutitel – nutitelefonidel – tõepoolest puudub füüsiline klaviatuur ja ka kõnepõhine suhtlus on jõudnud laiadesse massidesse: näiteks virtuaalassistendid nagu Apple Siri ja Google Assistant on kasutajaliidesed, mille eesmärk on teha loomulikus keeles arvutiga suhtlemine lihtsamaks. Kahjuks nad veel eesti keelt ei toeta.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) keeletehnoloogia laboris on kõne- ja keeletehnoloogiat uuritud juba mitu aastakümmet. Abstraktsema teadustöö kõrval on labor tegelenud palju ka reaalselt kasutatavate eesti keeletehnoloogiakomponentide väljatöötamisega. Üheks kõige tähtsamaks tooteks on eesti keele kõnetuvastus. Automaatne kõnetuvastus on tehnoloogia, mille abil teisendatakse kõne sellele vastavaks tekstiks. Tänapäevane kõnetuvastus põhineb masinõppel, st kõnetuvastusmudelid on treenitud suurte treeningkorpuste põhjal. Kõnetuvastusel on palju rakendusi, näiteks dokumentide dikteerimine, inimese ja arvuti vaheline suhtlus, kõnesalvestuste (intervjuud, koosolekusalvestused) transkribeerimine, kuulmispuudega inimeste abisüsteemid jpm.

Kõnetuvastust kasutatakse üha rohkem nii rahvusvahelistes suurfirmades kui ka Eestis