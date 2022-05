“Selle, kas startup kuhu investeerisid on edukas või mitte saab teada tagantjärele. Aga kindlasti on olemas nimekiri asjadest, millele põhjalikult tähelepanu pöörame,” ütles Specialist VC investeeringute juht Karina Univer.

Specialist VC (varasem United Angels - toim) on investeerinud rohkem kui 45 iduettevõttesse, mille hulgas on Bolt, Veriff, Starship, Comodule, Monese, eAgronom, Click and Grow ja mitmed teised tuntud iduettevõtted.