Tuhanded Briti fish and chipsi ettevõtted võivad sulgeda uksed aasta jooksul. Miks?

Crook kinnitas CNN-ile, et praegune kriis on kõige hullem, mida ta on eales näinud. Kontsern esindab 1200 fish and chipsiga tegelevat ettevõtet. Crook lausus, et hinnad hakkasid tõusma eelmise aasta lõpus, kuid põhitoorainete hinnad on tõusnud alates veebruari lõpust, mil Venemaa tungis Ukrainasse. Erinevate tööstusharude ettevõtted on hädas hüppeliselt kasvavate hindadega, kuna Ukraina sõjaga on tarneahela tõrked veelgi aktuaalsemad.