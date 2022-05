Lisaeelarvega toetatakse Eesti inimeste toimetulekut ja sõjapõgenike abistamist

„Kuigi tegemist on olnud siiski sõjategevusest tingitud lisaeelarvega, on mul hea meel, et ka riigikogu kinnitas täna tunduvalt pikema perspektiiviga otsuse, nagu selleks on toimetulekupiiri tõstmine,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Senine toimetulekupiir on kindlasti oma aja ära elanud ning muutunud majanduslikes olukordades peame igakülgselt aitama ja toetama oma inimeste igapäevast toimetulekut.”