Asmann: läbimõtlematus muudab Eesti suurtööstuse tuleviku ebaselgeks

VKG juhi hinnangul on energiaintensiivsel tootmisel praegu Eestis äärmiselt rasked ajad. „Riikliku poliitika põhjal võiks eeldada, et oma majanduskasvu lootused oleme pannud puhtalt IT-põhisele teenusmajandusele,“ ütles Asmann oma ettekandes.

„Kui me tegelikult aga ikkagi vajame kõrge lisandväärtusega töötlevat tööstust, siis peaks ka riiklik energiapoliitika seda toetama. Kõrged energiahinnad, isekulgev rohepööre ja piirangute kaudu tööstuse mahu vähendamine muudab investeerimiskliima Eestis ebasoodsaks. Tekkinud on muna ja kana olukord, kus investeeringute puudumine ja kõrged energiahinnad pärsivad toorme kõrgemat väärindamist, kuid tööstustele lisanduvate piirangute tõttu puudub ettevõtetel kindlus investeeringute tegemiseks,“ selgitas Asmann.

Suure osa riikide majanduskasv on põhinenud oma ja teiste ressursside oskuslikus kasutamises. „Majanduskasvu ei ole võimalik ressursikasutusest lahti siduda. Samas on selge, et loodusvarade kasutamine ei tohi ekspansiivselt kasvada. Järelikult peame olemasolevat üha paremini väärindama. Suurim kasutamata potentsiaal on Eesti puidu väärindamisel, mis täna leiab kasutust energeetikas,“ ütles Asmann.